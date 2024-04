Un gros cap franchi, mais la pression pour Kamal Sowah : l'ailier du Standard doit convaincre qu'il peut se relancer... loin de Sclessin

Titulaire contre Saint-Trond, samedi, Kamal Sowah a pris part à son centième match de Jupiler Pro League. D'étoile montante sous les couleurs de Louvain à échec au Standard, l'ailier de 24 ans n'a plus que quelques matchs pour convaincre qu'il peut encore se relancer.

La meilleure période de sa carrière, Kamal Sowah l'a connue au Club de Bruges, sous les ordres de Carl Hoefkens. Le Ghanéen avait explosé à Louvain, où il était prêté par Leicester, avant d'être acheté par le club de la Venise du Nord contre neuf (!) millions d'euros.

Quand il arrive en bords de Meuse, l'été dernier, pour rejoindre son ancien entraîneur favori, on se dit alors que le Standard vient de réaliser un joli coup. Car si Kamal Sowah retrouve son meilleur niveau, il est une arme redoutable en Jupiler Pro League.

Kamal Sowah, l'une des grosses déceptions du mercato du Standard

Mais ce niveau, l'ailier de 24 ans ne l'a plus jamais touché, ni même effleuré. Dès ses premiers matchs avec les Rouches, Sowah est décevant, transparent, invisible. Ses intentions ne pourront jamais lui être reprochées : l'ancien d'OHL a toujours énormément couru, s'est battu comme un lion, mais n'a jamais pesé.

© photonews

Entre un placement qui a souvent laissé à désirer, un jeu trop prévisible balle aux pieds, une difficulté croissante à éliminer son opposant direct et une incapacité chronique à se montrer décisif devant le but, Sowah a déçu.

On a presque envie d'écrire que l'une de ses meilleures prestations, c'est samedi contre Saint-Trond. Titularisé dans le cœur du jeu, c'est en prenant place sur le côté gauche après la sortie de Djenepo pour Balikwisha que le Ghanéen a fait mal. En cinq minutes, il envoie trois centres dangereux dans la surface, et a pesé sur le côté droit défensif des Trudonnaires.

Après 100 matchs en Jupiler Pro League, Kamal Sowah doit vite convaincre pour espérer se relancer

Un moment fort, qui ne compense pas, non plus, la première période très difficile du numéro 18 qui a, comme à son habitude, éprouvé beaucoup de difficultés à se faire remarquer. Une nouvelle prestation en demi-teinte, pour le... centième match de Kamal Sowah en Jupiler Pro League. 38 pour le compte de Louvain, 36 avec le Club de Bruges et 26 avec le Standard... un montant qui n'ira pas beaucoup plus loin.

En effet, Kamal Sowah est prêté au Standard par le Club de Bruges, et la direction liégeoise a déjà prévu de ne pas lever l'option d'achat. Le Ghanéen fera donc son retour au Jan Breydel pendant l'été, mais il n'y retrouvera pas, non plus, sa place. Pour Sowah, il reste donc quatre matchs pour convaincre les autres clubs belges qu'il peut encore se relancer, lui qui est encore, finalement, dans la première partie de sa carrière.