Vadis Odjidja : "Verboomen est venu me voir pendant l'échauffement pour me demander si j'étais blessé"

Le KRC Genk s'est imposé sur le fil chez des Buffalos réduits à dix à la Ghelamco Arena. Le moment le plus marquant de la rencontre fut l'expulsion de Vadis Odjidja et d'Hein Vanhaezebrouck.

"Je pensais que mon premier carton jaune était léger et le second aussi. Après cinq minutes et la première faute sur Bezus - qui avait une coupure à la cheville - il a aussi pensé que j'exagérais. Et pendant l'échauffement, il est venu me voir pour me demander si je n'étais pas blessé, a confié Vadis Odjidja à l'issue de la rencontre.

"Quand je nouais mes lacets quelques minutes plus tard, il est reparti en disant que j'étais déjà blessé. J'ai trouvé très étrange que quelque chose comme ça ait été dit deux fois. Je ne lui ai rien dit de plus à ce sujet et je n'ai pas envie de lui parler non plus."

Hein Vanhaezebrouck était lui aussi scandalisé. "Je tiens à m'excuser auprès de mes joueurs et des supporters, car je n'aurais pas dû réagir de la sorte. Mais je n'ai vraiment pas un bon pressentiment à ce sujet. Verboomen l'a cherché et l'a apparemment trouvé."