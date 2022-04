La police malinoise mécontente du comportement des supporters de Charleroi

Ce samedi à Malines, environ 300 supporters du Sporting Charleroi n'auraient pas respecté les règles édictées par la police locale.

Ces supporters des Zèbres se sont en effet réunis sur le parking d'un supermarché proche et ont défilé en cortège jusqu'au stade, sans l'accord des autorités malinoises. Malgré quelques troubles, la police a cependant réussi à garder les choses en ordre. "Ce cortège sur la voie publique ne met pas seulement les supporters en danger, il crée des risques d'embouteillages sur l'Avenue de Lier", regrette Dirk Van de Sande, porte-parole de la zone de police Malines-Willebroek.

La police a pu accompagner les supporters carolos avec des agents disponibles, mais les choses auraient failli mal tourner aux alentours du stade. Une opposition courte mais virulente, rapporte le porte-parole, aurait eu lieu entre des supporters de Malines et de Charleroi. "Des bouteilles et du matériel pyrotechnique a été lancé de part et d'autre. La police a dû intervenir avec des bombes au poivre et des matraques, et un supporter a été mordu par un chien policier". Des incidents regrettables, car la rencontre s'est ensuite déroulée dans un très bon esprit.