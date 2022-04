Antonio Conte au PSG? L'Italen pose ses conditions

Après un passage à Tottenham, Conta va-t-il rejoindre le PSG?

Cette fois, le doute n’est plus permis : même si le Paris Saint-Germain n’a pas directement contacté le technicien italien, Antonio Conte envisage bel et bien de s’installer sur le banc des Rouge et Bleu la saison prochaine. Avec quelques conditions bien précises toutefois, comme l’explique la radio RMC ce mardi. Sur le volet financier déjà, l’entraîneur de Tottenham réclame aux Parisiens un salaire annuel de 30 M€, soit des émoluments presque doublés par rapport aux 17 M€ dont il bénéficie chaque année chez les Spurs.

Et ce n’est pas tout, Conte exige aussi d’avoir la mainmise sur la gestion sportive et le mercato du PSG. Cela voudrait dire que le Transalpin entend débarquer à Paris avec un directeur sportif qu’il aura choisi et qui pourrait être Gianluca Petrachi, libre depuis son départ de la Roma, ainsi qu’un staff très élargi, nommé par ses propres soins. Pour asseoir son autorité et régler les défaillances du club de la capitale en matière de "discipline", l'ancien milieu de terrain veut attirer du personnel pour encadrer les joueurs, ainsi qu’un directeur des réseaux sociaux pour éviter les écarts à son groupe, dans un domaine qu’il juge comme un fléau. Des demandes osées mais claires.