Albiol est réaliste: "On sait que ce sont des joueurs de niveau supérieur"

Villarreal va affronter Liverpool ce mercredi soir dans le cadre de la demi-finale de la Ligue des champions.

Malgré sa qualification historique contre le Bayern Munich (1-0, 1-1) au tour précédent, Villarreal ne part évidemment pas favori face à Liverpool ce mercredi, dans le cadre des demi-finales aller de la Ligue des Champions. Le capitaine Raul Albiol (36 ans, 10 matchs en LdC cette saison) avoue sans broncher que les Reds sont meilleurs dans tous les domaines, mais…

"Nous avons notre plan de jeu et nous allons essayer de bien le mettre en place. Au bout du compte, c'est une question de travail d'équipe. Nous sommes un groupe qui sait souffrir ensemble et s’entraider, et encore plus dans ce genre de match. On sait que ce sont des joueurs d'un niveau supérieur, plus forts, plus rapides et plus polyvalents. Mais nous avons nos armes pour gagner. Ce soir, nous serons 11 contre 11. Nous devons saisir nos chances et nos armes, nous avons travaillé dur. L'équipe est prête à tout. Nous devons tirer le meilleur parti de nos forces et laisser transparaître leurs faiblesses", a déclaré le défenseur central dans des propos repris par Marca.