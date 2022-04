Erik ten Hag prêt à prendre son buteur dans ses bagages?

Manchester a besoin d'allant offensif.

Futur entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag va-t-il emmener avec lui certains de ses joueurs de l'Ajax ? Selon la presse anglaise, le manager néerlandais aimerait débarquer à Old Trafford avec Sébastien Haller (27 ans, 39 matchs et 33 buts toutes compétitions cette saison).

Très performant cette saison, le buteur ivoirien a retrouvé son meilleur niveau sous les ordres du coach batave et pourrait se montrer intéressé par un retour en Angleterre après un échec à West Ham. Outre Manchester United, l'ancien joueur d'Auxerre intéresse également le Bayern Munich, l'Inter et le Milan AC. Sous contrat jusqu'en juin 2025, Haller est estimé entre 40 et 50 millions d'euros.