La fédération gambienne porte plainte contre Djamel Belmadi

Les propos de Djamel Belmadi ne passent pas sur le continent africain.

Djamel Belmadi a créé un véritable tollé ces derniers jours en s'exprimant pour les médias officiels de la fédération algérienne. Le sélectionneur des Fennecs s'en est pris virulemment à l'arbitre gambien de Cameroun-Algérie, match de barrage pour le Mondial 2022, l'accusant d'avoir pris part à "un complot" à l'encontre de la sélection algérienne et faisant savoir qu'il ne pouvait pas "être laissé tranquille" s'il revenait sur le territoire.

Après un communiqué de la FECAFOOT (fédération camerounaise de football), c'est au tour de la Gambie de réagir suite à ces accusations contre l'un de leurs référés. La fédération gambienne a annoncé officiellement avoir porté plainte auprès de la CAF et de la FIFA suite aux propos menaçants de Belmadi à l'encontre de Bakary Gassama, arbitre de la rencontre. "Nous demandons également à la fédération algérienne de faire une déclaration condamnant les propos de M. Belmadi et les attaques verbales par le peuple algérien à l'encontre de M. Gassama", lit-on. "Dans le cas contraire, la fédération algérienne sera tenue pour responsable et complice de tout préjudice qui lui arriverait".