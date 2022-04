Les discussions se poursuivent entre Mertens et le Napoli

Toujours pas de prolongation pour Dries Mertens (33 matchs, 11 goals et 2 assists) au Napoli, mais, au moins, quelques nouvelles.

Ces dernières nous viennent du journaliste spécialisé Nicolo Schira. Ce informe que les différentes parties discutent toujours actuellement d'une prolongation du bail du Belge pour une année supplémentaire, comme cela est stipulé dans le contrat.

Mertens (34 ans), qui a toujours clamé son amour pour les Partenopei et qui rêve de finir sa carrière à Naples, a même accepté de réduire son salaire, le faisant passer de 4,5 millions d'euros annuels (+ 1 millions de bonus) à 1,5 millions.

A voir donc si la direction napolitaine et son président Aurelio De Laurentiis changera son fusil d'épaule...

