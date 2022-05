La virée à Ibiza des joueurs du Bayern Munich ne passe pas en Allemagne

Après la défaite contre Mayence (1-3) samedi en Bundesliga, plusieurs joueurs du Bayern Munich ont réalisé une virée, avec l'accord du club, à Ibiza pour fêter le récent titre de champion d'Allemagne.

Une véritable honte pour l'ancien joueur du Bayern Munich Lothar Matthäus. "Ce n'est pas du tout acceptable, surtout après un tel match ! S'ils avaient gagné, je dirais : vous pouvez rester trois jours à Ibiza. Mais si j'étais Julian Nagelsmann, je me montrerais également plus dur à ce sujet : les congés seraient supprimés après un tel match. Après cette défaite, cela ne va déjà pas du tout ! Pas seulement à cause des joueurs, mais aussi à cause de l'image du Bayern. Les fans du Bayern s'énervent et les joueurs peuvent partir en vacances avant la fin car ils ont gagné le championnat", a lâché la légende allemande auprès de Sky Sports.

De son côté, le directeur sportif bavarois Hasan Salihamidzic a justifié ce voyage pour "renforcer le collectif".