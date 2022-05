Jürgen Klopp ne s'attend pas à un match facile face à Villarreal

Liverpool est à 90 minutes, peut-être plus, d'une finale de Ligue des Champions.

Même si son Liverpool est en ballottage favorable (victoire 2-0) à l'heure de se déplacer à Villarreal, Jürgen Klopp ne veut pas tomber dans le piège de l'excès de confiance. "Est-ce que le plus dur est fait ? Si j'avais été plus jeune, j'aurais été très en colère contre cette question !", a réagi le tacticien allemand selon la presse. "Bien sûr que ce n'est pas fait. Nous devons y aller et essayer de gagner, tout en sachant que Villarreal va tout donner. C'est une demi-finale. Cela va être difficile et c'est bien ainsi", avant de conclure : "Nous ne nous attendons pas à ce que ce soit facile. Mais nous avons joué un bon match à domicile et nous avons intérêt à jouer un bon match à l'extérieur également."

Réponse ce mardi soir, 21h.