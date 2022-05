L'ouragan serbe a tout emporté sur son passage

La saison 2021-2022 d'Aleksandar Mitrovic est de loin la meilleure de sa carrière.

Fulham a fêté ce lundi son sacre en Championship en écrasant Luton Town (7-0). Les Cottagers, premiers avec 8 points d'avance sur Bournemouth - qui joue par ailleurs une rencontre capitale face à Nottingham Forest ce mardi soir - étaient tout simplement trop forts pour ce championnat : 106 buts marqués pour seulement 39 encaissés en 45 matchs et 9 défaites seulement.

L'effectif regorge de talents : Harry Wilson semble enfin revenir à un excellent niveau (20 passes décisives et 10 buts), la pépite prêtée par Liverpool Neco Williams a pu glaner du temps de jeu, Fabio Carvalho a donné raison aux Reds d'avoir jeté leur dévolu sur lui (10 buts et 8 passes décisives), et l'ex-Carolo et Genkois Neeskens Kebano a lui aussi réalisé une très bonne saison (9 buts et 6 assists). Mais parmi eux, réellement un est sorti du lot : l'ancien attaquant d'Anderlecht Aleksandar Mitrovic.

Des chiffres qui donnent le tournis

On l'a su bien assez vite : cette saison allait être celle de Mitrovic. Le Serbe claque 4 buts lors de ses 5 premiers matchs. Un doublé contre Birmingham puis un triplé contre Swansea. Début octobre, il compte déjà 10 réalisations.

Mais le meilleur reste à venir. Le 2 octobre, Fulham, alors 4e, se fait laminer 4-1 par le 3e, Coventry City. L'heure des choses sérieuses a sonné. Mitrogoal devient incontrôlable. En un mois, il va marquer à chaque match, inscrire deux doublés et un triplé, pour un total de 11 buts. Début novembre, son ancien coéquipier à Anderlecht et gardien de Blackburn Thomas Kaminski en prend 7, dont un but de ses oeuvres et un autre sur un assist du Serbe. Ca y est, au 24 novembre Fulham est leader et ne va plus jamais quitter cette place.

Le Serbe continue alors sur sa vitesse de croisière, en inscrivant 6 doublés lors de la seconde partie de saison. Le 15 janvier, il atomise Bristol City avec un triplé en une mi-temps. Mitrovic, qui fait alors mieux ou l'égal que 10 équipes de Championship, ne rigole plus du tout et empile les buts.

C'est au 12 février que Mitrovic va rentrer dans les livres d'histoire. Auteur du but de la victoire face à Hull (0-1), il égale le record d'Ivan Toney, qui avait inscrit 31 buts avec Brentford en Championship. Un total qu'il battra sans trop de mal deux semaines après.

Fulham court alors vers la promotion et plus rien ne va empêcher les Cottagers de remonter en Premier League, même pas des défaites face à Huddersfield, West Brom, Coventry City ou Derby County. Le 19 avril, Mitrovic, bien évidemment, en plante deux face à Preston North End (3-0). Fulham remonte officiellement en D1 après l'avoir quittée l'année d'avant.

Pour Mitrovic, aucune raison de lever le pied. Et ce lundi, après une nouvelle démonstration de force face à Luton, le Serbe de 27 ans devient le meilleur buteur de l'histoire de la Championship sur une seule et même saison en dépassant les 42 buts de Guy Whittingham.

43 buts en 43 matchs, avec une moyenne d'un but toutes les 88 minutes. Rajoutez à cela 7 passes décisives. Il reste un match à disputer, mais cette saison du Serbe, sa meilleure statistiquement - 26 buts en Championship avec Fulham, 20 en Pro League avec Anderlecht - appartient sans aucun doute à l'Histoire.

Un certain soir du 14 novembre

Le Serbe a également été à la fête cette saison avec son équipe nationale, le 14 novembre dernier. Auteur de 8 buts en éliminatoires pour la Coupe du monde, Mitrovic s'est offert le luxe d'envoyer le Portugal en barrages d'un coup de tête rageur à la 90e minute et par la même occasion de qualifier son pays.

Déjà buteur lors de l'édition 2018 - contre la Suisse, défaite 1-2, Mitrovic aura l'occasion de finir en beauté son année 2022 au Qatar, où il rencontrera en poules la Suisse - à nouveau, le Brésil et le Cameroun.

La Premier League : l'heure de la confirmation a sonné

Avant cela, Mitrogoal aura le plaisir de regoûter à la Premier League, championnat où il n'a jamais réussi à confirmer.

Lors de la saison 2015-2016, il y inscrit tout de même 9 buts en 34 matchs avec Newcastle. Pas de bol, cette équipe-là est un immense flop et descend en Championship. Alors à Fulham, en 2018-2019, il inscrit un beau total de 11 buts en 37 matchs. Sauf qu'une nouvelle fois il évolue dans le Fulham qui coule complètement après s'être offert notamment Seri, Schurrle ou encore Anguissa dans un mercato considéré comme l'un des pires du football anglais. Enfin, en 2020-2021, il ne marque que 3 petits buts et Fulham est à nouveau relégué.

Au-delà que c'est maintenant à Fulham de saisir sa chance pour rester en Premier League, c'est aussi et surtout au buteur serbe de 27 ans de confirmer qu'il est à la hauteur de la barre qu'il a placée cette saison. Autrement, ses détracteurs s'en donneront encore à coeur joie pour le qualifier d' "attaquant de seconde zone"...