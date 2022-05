Si Seraing rit, Metz pleure et les Métallos ne doivent pas s'en réjouir

Les Messins sont de plus en plus proches de la Ligue 2 et cela va changer le futur des Métallos.

Ce week-end, le RFC Seraing a fait la fête. En conservant leur avance face au RWDM, les Métallos ont assuré leur avenir en D1A et on pu souffler. Mais quelques minutes après le coup de sifflet final, les discours allaient dans le même sens: "La saison prochaine, ce sera encore compliqué de se sauver". Alors que l'esprit devrait être à l'euphorie, certains avaient surtout la tête tournée vers la saison prochaine avec des perspectives compliquées. La raison? Premièrement le changement de format de la compétition. La saison prochaine, si ce changement est voté dans quelques semaines, il y aura 3 descendants en D1B pour repasser à 16 équipes. Cela n'est pas un bon signal. De plus, il est toujours question du partenariat avec le FC Metz. Très mal embarqué en Ligue 1, le club lorrain est plus proche que jamais d'un retour en Ligue 2, avec les changements qui vont avec. Tout d'abord, les joueurs qui ont été prêtés par Metz à Seraing vont rentrer dans leur club, et certains vont avoir une réelle chance de jouer avec l'équipe en Ligue 2. Mikautaddze, Maziz, Lahssaini, Cashbach, Djedje et même Dietsch vont entrer en ligne de compte dans le futur prochain lorrain. Cela fait tout de même pas mal de joueurs en moins pour le noyau de Garcia, si ce dernier reste aussi à la tête du club. Comme toujours, Seraing va donc devoir reprendre tout à zéro. Et le travail s'annonce énorme.