Liverpool sur le point de signer le sponsor maillot le plus cher de l'histoire

Finaliste de la Ligue des Champions et toujours en lice pour un fabuleux quadruplé, les Reds traversent l'une des meilleures périodes de leur histoire.

Les sponsors n'hésitent pas à sortir le chéquier pour profiter de cette belle exposition. Selon le Daily Mail, la banque Standard Chartered, liée à Liverpool jusqu'à la fin de la saison prochaine, négocie actuellement pour prolonger son contrat. Alors qu'ils encaissent actuellement 47 millions d'euros par an avec ce sponsor, les dirigeants des Reds pourraient doubler ce montant et récupérer 94 millions d'euros par saison !

Un renouvellement qui ferait de ce sponsoring maillot le plus cher de l'histoire du football, loin devant le Real Madrid, qui touche 70 millions d'euros par an avec Fly Emirates. Ensuite suivent le PSG (All) et Manchester City (Etihad), avec des contrats à respectivement 65 et 55 millions d’euros la saison.