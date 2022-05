La révélation Christopher Nkunku souhaite quitter Leipzig, qui ne l'entend pas de cette oreille

Le joueur offensif français est, sans aucun doute, l'une des révélations de cette saison de Bundesliga.

Du haut de ses 24 ans, Christopher Nkunku est en train de ponctuer une saison étincelante du côté du RB Leipzig. Avec 31 buts et 20 passes décisives au compteur toutes compétitions confondues, il demeure le deuxième attaquant français le plus efficace dans un championnat étranger derrière un certain Karim Benzema, et le quatrième joueur le plus prolifique des cinq grands championnats, derrière l'attaquant du Real Madrid, Kylian Mbappé et Mohamed Salah. Il est donc tout naturel que les très grands clubs européens frappent à la porte de Christopher Nkunku, qui commence tout doucement à avoir envie d'ailleurs. Cependant, le RB Leipzig, qui souhaite faire de Nkunku l'une des figures de proue du nouveau projet sportif du club, ne l'entend pas de cette oreille, selon le quotidien l'Équipe. Leipzig, qui affronte les Rangers ce soir en demi-finale retour d'Europa League, souhaite effacer cette image de club tremplin et veut s'imposer comme l'un des concurrents au titre dans les prochaines années.