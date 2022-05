Van Den Keybus réagit à sa prolongation à Westerlo: "Prendre de l'expérience en D1A"

Prêté par le Club de Bruges, Thomas Van Den Keybus jouera une saison supplémentaire sous les couleurs de Westerlo.

Titulaire indiscutable cette saison du côté de Westerlo, Thomas Van Den Keybus goûtera à la D1A la saison prochaine. Prêté par le Club de Bruges, où son contrat expire en 2025, le milieu de terrain de 21 ans reste donc en Campine une année supplémentaire. "Le Club de Bruges souhaite désormais que j'acquière de l'expérience en D1A. Tout comme la saison dernière, je veux jouer autant que possible. Je sais cependant que le club va effectuer des transferts entrants pour avoir une équipe compétitive. Les cartes seront donc redistribuées et je vais devoir me battre pour ma place."

La saison prochaine, Westerlo occupera la place que l'Union Saint-Gilloise occupait cette année, celle de promu. Doit-on s'attendre à une telle performance de la part des Campinois ? "Il ne faut pas s'attendre à ce que chaque promu réalise ce parcours. Personnellement, je vais simplement essayer de m'améliorer, d'améliorer mes statistiques, de donner le maximum de moi-même et de gagner ma place de titulaire" a déclaré Thomas Van Den Keybus à Gazet van Antwerpen.