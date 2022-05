Hein Vanhaezebrouck honnête : "Nous avons mis Malines à huit points, mais ce n'était pas mérité"

La Gantoise a gagné à domicile contre le KV Malines (1-0), mais Hein Vanhaezebrouck ne pouvait pas être très satisfait de la performance de son équipe. Il n'a cependant pas tari d'éloges à propos de l'adversaire.

"Malines est une bonne équipe qui propose toujours un beau football, je comprends que le stade là-bas est souvent bien rempli, ils jouent un bon et fantastique football", a déclaré Vanhaezebrouck lors de la conférence de presse qui a suivi. "Ils montrent beaucoup de mouvement offensivement, avec beaucoup de qualité dans leurs passes, j'achèterais aussi un abonnement si j'habitais dans la région. Pour nous, c'est un signal d'alarme pour apporter plus d'énergie en attaque. Dans ce domaine, Malines est très bon et nous ne sommes même pas dans le coup."

Top que soyons parvenus à garder le zéro derrière

"C'est top que nous soyons parvenus à garder le zéro derrière contre une telle équipe, mais ce n'était pas une victoire méritée et Malines a eu de la malchance. J'ai apprécié ce que Malines a montré, chapeau à mes défenseurs et milieux de terrain. Nous avons mis Malines à huit points, mais ce n'était pas mérité."