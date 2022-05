Décès de Jody Lukoki : les circonstances de la mort sont connues

L'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam est décédé, à l'âge de 29 ans.

Ce matin, nous apprenions le décès de Jody Lukoki, 29 ans et ancien joueur de l'Ajax Amsterdam. De Gelderlander, quotidien néerlandais publié à Nimègue, évoque les circonstances du drame. "Peu de choses ont été initialement révélées sur la cause du décès, mais il est maintenant clair que Lukoki s'est récemment disputé avec des membres de sa famille. Lors de la querelle lors d'une soirée, l'ailier a pris de sérieux coups. Une fois à la maison, Lukoki a décidé de se rendre à l'hôpital en raison de maux de tête extrêmes et de douleurs au genou. Sa santé s'est rapidement détériorée lorsque les médecins ont déterminé que sa jambe devait être amputée en raison d'une infection persistante et d'un manque d'oxygène. Lukoki a été temporairement maintenu dans le coma après la chirurgie majeure et a succombé à un arrêt cardiaque vers 6 heures du matin lundi. Des sources autour du footballeur décédé l'assurent."