Un deuxième Ajacide en route vers le Bayern Munich ?

Après l'arrivée plus que probable de Noussair Mazraoui, le Bayern Munich devrait se renforcer avec un deuxième Ajacide.

C'est dans l'air depuis quelques semaines : Noussair Mazraoui devrait rejoindre le Bayern Munich la saison prochaine. Il ne manquerait que quelques détails au contrat et le latéral droit de l'Ajax Amsterdam devrait venir concurrencer Benjamin Pavard lors de l'exercice 2022-2023. Nous sommes au début du mois de mai et les Bavarois sont déjà bien lancés dans leur mercato estival. Après la rumeur grandissante concernant Sadio Mané, un autre Ajacide devrait, à en croire le célèbre journaliste italien Gianluca Di Marzio, rejoindre le groupe de Julian Nagelsmann la saison prochaine. Et cet homme n'est autre que Ryan Gravenberch. Le jeune milieu de terrain de 19 ans (30 matches, deux buts et cinq passes décisives) signerait un contrat courant jusqu'en 2027.