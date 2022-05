Auteur d'un match XXL, Kevin de Bruyne inscrit un quadruplé et touche le montant

Dans les six buts de la rencontre opposant Wolverhampton à Manchester City, cinq ont été inscrits par des Diables Rouges !

Une pluie de buts et une pluie de buts belges au Molineux ce soir ! Manchester City s'est largement imposé sur la pelouse de Wolverhampton (1-5) grâce à une véritable masterclass de Kevin De Bruyne, auteur d'un quadruplé. Après l'ouverture du score de notre Diable Rouge, c'est Leander Dendoncker qui lui a répondu et qui a inscrit le seul but des locaux ce soir. En fin de partie, Raheem Sterling a porté le score final à 1-5, avant que Kevin De Bruyne ne manque le quintuplé de peu, frappant le poteau. Manchester City reprend donc trois points d'avance sur Liverpool en tête de Premier League, alors qu'il ne reste que deux rencontres à disputer.