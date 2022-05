FC Nantes : Trois proches de Waldemar Kita interpellés par la police

Les jours se suivent et ne se ressemblent pas au FC Nantes, quatre jours après la victoire en finale de Coupe de France face à Nice.

Il y a quatre jours seulement, le FC Nantes nageait en plein délire après la victoire en finale de Coupe de France face à Nice. En un an à peine, Antoine Kombouaré est donc parvenu à remporter à un trophée avec les Canaris alors que le club peinait à se maintenir en Ligue 1 lors de son arrivée. Cependant, les jours se suivent et ne se ressemblent pas à la Beaujoire. Hier soir, trois membres de la direction, proches de Waldemar Kita, ont été interpellés par la police dans le cadre de transferts douteux. Les trois hommes ont été libérés quelques heures plus tard sans qu'aucune charge ne soit retenue.