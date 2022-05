Johan Bakayoko élu "Talent de l'année" en Keuken Kampioen Divisie

Johan Bakayoko a été élu "Player Of the Year" en Keuken Kampioen Divisie, D2 néerlandaise, où il évolue avec les jeunes du PSV.

L'ailier belge de 19 ans a inscrit 17 buts et délivré 10 passes décisives cette saison, c'est plus que n'importe quel joueur des Espoirs du PSV sur une saison.

Il a également joué ses premiers matchs avec l'équipe première (2 en Eredivisie, 1 en Coupe).

