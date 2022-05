Salah l'annonce: "Vous constaterez que je suis le meilleur"

L'Egyptien se met en avant (et ce n'est pas son habitude).

Meilleur buteur et meilleur passeur de Premier League, l'ailier de Liverpool Mohamed Salah (29 ans, 48 matchs et 30 buts toutes compétitions cette saison) a logiquement été élu meilleur joueur du championnat par les journalistes. Une récompensée méritée pour l'international égyptien, qui se considère comme le meilleur joueur du monde à son poste.

"Si vous me comparez à n'importe quel joueur à mon poste, pas seulement dans mon équipe mais dans le monde entier, vous constaterez que je suis le meilleur, a expliqué l'ancien Romain pour beIN SPORTS. Je me concentre toujours sur mon travail et je fais de mon mieux et mes statistiques sont la meilleure preuve de mes paroles."

Malgré une seconde partie de saison bien moins aboutie, le Pharaon n'a été rattrapé dans aucune catégorie en Angleterre suite à 6 premiers mois exceptionnels.