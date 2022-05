🎥 Loïs Openda claque un doublé face au champion en titre, Cyriel Dessers inscrit le dernier but de la saison au Kuip

On jouait la dernière journée d'Eredivisie cet après-midi

Déjà assuré de jouer les play-offs européens, le Vitesse Arnhem accueillait le champion en titre pour clôturer la saison. Après une haie d'honneur à l'entrée des joueurs de l'Ajax, Brobbey (15e) ouvrait le score pour les visiteurs.

Après le repos, Loïs Openda (52e et 56e) frappait à deux reprises pour mettre les siens aux commandes. Mais l'Ajax sauvait les meubles en toute fin de partie et Alvarez (87e) égalisait dans les derniers instants. Vitesse défiera l'AZ, Twente et Utrecht en play-offs européens.

Dans les autres rencontres, Feyenoord s'est inscliné à domicile face au Twente de Michel Vlap. Menés 0-2, les finalistes de la Conference League sauvaient tout de même l'honneur par Cyriel Dessers (68e). Cette défaite n'a pas de conséquences car Feyenoord était assuré de la 3e place.

Enfin, en bas de tableau, le PEC Zwolle et le Fortuna Sittard son relégués et le Sparta Rotterdam est en barrage.