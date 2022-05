Openda, de pillier en U21 à Diable Rouge

De la patience, du travail, et surtout des buts.... beaucoup de buts.

Il y a deux ans, la carrière de Lois Openda était un peu au point mort. Troisième voir quatrième choix au Club de Bruges, le jeune attaquant a eu besoin de changer d'air pour pouvoir continuer sa post-formation sur les terrains et non sur le banc ou en tribunes.

Il est donc prêté en Eredivisie du côté de Vitesse pour la saison 2020-2021. Il y effectue des débuts tonitruants, tout comme son club d'ailleurs, puisqu'il enfile les buts les uns après les autres. Cependant, il a un gros creux et une disette offensive mais il continue de travailler. Comme il le disait à l'époque: "Cela fait partie de l'apprentissage". D'ailleurs, en fin d'exercice, il retrouve des couleurs et marque même un but contre l'Ajax en finale de la Coupe, où Vitesse s'incline.

Après, une question se pose: est-ce qu'il faut retourner à Bruges? La répose est non dans les faits puisqu'il retourne à Vitesse en prêt. Le but? En marquer plus, ce qu'il fera cette saison (23 buts en 21-22 contre 15 en 20-21) mais aussi grandir et progresser. Cette fois, pas de creux cette saison, et il marque en plus des buts sur la scène européenne, même si son club s'incline contre La Roma en Conference League.

Après ses deux ans de progression, et une position affirmée dans la sélection des U21, il ne demande rien, même lorsque certains vont chez les A pendant que lui contribue à la qualification des joueurs de Mathijssen pour le prochain Euro. Le voilà désormais récompensé, et avec les 4 rencontres à disputer au mois de juin, il pourrait enfin recevoir sa première sélection. Une belle récompense, même si ce n'est que le début de son histoire avec le haut niveau.