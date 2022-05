Filip Kostic désigné joueur de la saison en Europa League

Le "panel d'observateurs techniques" de l'UEFA a élu Filip Kostic joueur de la saison en Europa League. Passeur décisif pour Borré en finale, le latéral serbe a été indispensable pour l'Eintracht Francfort, multipliant les courses sur son couloir gauche.

Avec 6 assists, il est le meilleur passeur de cette compétition. Il a également scoré à 3 reprises.

🥇 UEFA's Technical Observer panel has named Frankfurt's Filip Kostić as the 2021/22 UEFA Europa League Player of the Season 👏👏👏@eintracht | #UELfinal