Malines aurait ciblé son favori pour remplacer Wouter Vrancken

Les Sang et Or centraliseraient désormais leurs efforts sur un coach d'Eredivisie.

Le KV Malines aurait fait un choix concernant le successeur de Wouter Vrancken. Selon le Nieuwsblad, toujours très bien informé, il s'agirait ni plus ni moins de Danny Buijs, coach de Groningue aux Pays-Bas.

Le Malinwa s'était d'abord concentré sur des coachs belges, tels que Jonas De Roeck ou Jonas Ivens, mais le premier serait resté fidèle à Westerlo et le second à Monaco. Il se seraient alors tournés vers le Néerlandais, en fin de contrat en juin prochain. Son profil, axé vers des choix tactiques forts et une grande place laissée à la jeunesse, aurait charmé les dirigeants du KaVé.

Malines serait en tout cas prêt à l'accueillir. Un contrat à durée indéterminée l'y attendrait.