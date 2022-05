Alors que les deux hommes se sont récemment critiqués par médias interposés, l'ancien international français en a remis une couche en marge d'une rencontre de charité.

Patrice Evra s'est de nouveau payé Pep Guardiola. "Je n'ai pas compris pour être honnête. Je ne regarde pas beaucoup les médias, et puis un ami m'envoie Guardiola qui parle de 'peut-être Patrice Evra veut un travail' et puis après 'nous les avons détruits avec Barcelone'. Je travaillais pour Amazon Prime et j'ai juste dit que jouer sous Guardiola, quand on a de la personnalité et de l'ego, ça doit être difficile. Je parle des joueurs qui ont joué sous ses ordres et ils disent toujours qu'il a été un problème. Ce que j'ai dit était bien, mais maintenant si vous voulez parler, je vais parler. Je ne vois aucun joueur de City qui l'aime", a lâché l'ex-capitaine de Manchester United dans des propos relayés par Goal.