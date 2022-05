🎥 Dedryck Boyata buteur, le Hertha Berlin se maintient en Bundesliga !

Le Hertha Berlin s'est maintenu en Bundesliga via les barrages et peut remercier entre autres Dedryck Boyata.

Il y avait eu le but d'Igor de Camargo avec le Borussia Mönchengladbach pour maintenir le club à l'époque via ces mêmes barrages ; il y aura désormais celui de Dedryck Boyata avec le Hertha Berlin. Battu 0-1 à l'aller, le Hertha s'est imposé 0-2 à Hambourg et Boyata, capitaine, a lancé son équipe dès la 4e minute d'une tête sur corner.

đŸ€Ż | Dedryck Boyata débute idéalement la rencontre ! đŸ’Ș #HSVBSC pic.twitter.com/wvrzzLHE4O — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) May 23, 2022

Il s'agissait là du premier but de la saison du Belge. Un superbe coup-franc signé Plattenhardt a ensuite doublé la mise et scellé le sort d'Hambourg (63e). Le HSV n'accompagnera donc pas deux autres clubs historiques de Bundesliga, à savoir Schalke 04 et le Werder Brême, qui remontent en D1.