Le ballon de la finale de la Ligue des Champions dévoilé

Adidas a dévoilé ce mardi le ballon qui sera utilisé pour la finale de la Ligue des Champions (samedi 28 mai, 21h au Stade de France) entre Liverpool et le Real Madrid.

La marque a communiqué que le ballon, où il est écrit "paix" en cyrillique et en anglais, ne sera pas commercialisé mais bien vendu ensuite aux enchères. Les recettes seront alors reversées à l'Agence des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR).

