Au terme d'un long feuilleton, l'attaquant Kylian Mbappé (23 ans, 35 matchs et 28 buts en L1 cette saison) a pris la décision de snober le Real Madrid pour prolonger son contrat jusqu'en juin 2025 avec le Paris Saint-Germain.

Francesco Totti approuve le choix de Kylian Mbappé. L'ancien attaquant de l'AS Roma avait également recalé le Real Madrid au cours de sa carrière.

"Je suis content, parce c’est un choix du cœur. Il a grandi avec Paris. Ce n’est pas facile de refuser le Real Madrid, je l’ai fait il y a 20 ans pour rester à Rome. Je pense que Mbappé, même s’il est plus jeune, a pris la bonne décision. Les racines, c’est le plus important. Comme le joueur intelligent qu’il est, il a fait le choix de rester à Paris, et je pense que c’est le bon", a confié l'Italien à RMC.