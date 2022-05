Nottingham Forest, et si l'histoire se répétait ?

En remportant les barrages face à Huddersfield ce dimanche (1-0), Nottingham Forest remonte en Premier League. Une accession qu'on espérait presque plus.

23 ans. C'est le temps que Nottingham Forest a dû patienter pour retrouver l'élite du foot anglais. Une éternité, pour l'un des clubs qui a marqué l'histoire du foot anglais et européen.

Nottingham Forest, c'est d'abord l'un des clubs les plus anciens du monde. Fondé en 1865, Forest va seulement remporter une Coupe d'Angleterre (en 1898), avant d'attendre la seconde moitié du 20 siècle pour se faire une place dans les formations les plus importantes.

Une montée en puissance éclair

Montant en D1 en 1977 grâce à leur coach à la "grande gueule" Brian Clough, Nottingham surprend tout le monde et écrase tout sur son passage. Le champion en titre, Liverpool, se voit détrôné. Pour la première fois de son histoire, Nottingham gagne le championnat d'Angeleterre. Comme quoi, l'Union n'aurait rien inventé si elle avait retrouvé sa couronne cette saison dans la foulée de sa remontée en D1B...

Le plus fou, c'est que rien n'arrête le club les années d'après ! Pour sa première participation en Coupe des clubs champions, les Reds effacent ceux de Liverpool - qui prendra sa revanche en gagnant le championnat, jusqu'à rallier une finale qu'ils gagnent face aux Suédois de Malmo.

L'année d'après, et aussi surréaliste que cela puisse paraître, Forest récidive. Le football posé, constructif de Clough, opposé au "kick and rush" typique des clubs anglais de l'époque fait des ravages. Même l'Ajax d'Amsterdam des légendes du foot belge Frank Arnesen (Anderlecht) et Simon Tahamata (Standard) ne résistera pas. Le 28 mai 1980 au Santiago Bernabeu, Nottingham Forest écrit l'histoire en battant Hambourg. Forest reste encore à l'heure actuelle le seul club à avoir remporté plus de trophées européens qu'au niveau national.

Toujours sous Clough, les Londoniens rallient les demi-finales de la Coupe UEFA. En face, le Sporting d'Anderlecht. Et la suite, on la connait malheureusement tous...Constant Vanden Stock achète le match, et tentera de se défendre de ces allégations dans son domicile de Monaco une vingtaine d'années plus tard. A choisir, l'on préfère l'âge d'or du club anglais plutôt que celui des Bruxellois, qui échoueront de plus en finale face à Tottenham.

Forest réussit encore à terminer troisième de Premier League, et à remporter une Coupe de la Ligue en 1989. Sous Clough, qui quitte le club quelques années plus tard suite à son âge et ses problèmes d'alcoolisme, Forest tiendra un record de 42 matchs sans défaite jusqu'à ce que les "Invincibles" d'Arsenal passent par là.

Une gueule de bois longue de...23 ans

L'iconique Clough aura tellement laissé une marque indélébile que le club descend l'année de son départ...puis remonte dans la foulée, en réussissant une troisième place. Visiblement, on ne fait jamais rien comme tout le monde à Forest, qui redescend l'année d'après puis remonte à nouveau en 1998. De 1999 à 2005, le club arrête de jouer au "yo-yo" et reste en Championship, avant de descendre et connaître la D3 pour 3 ans.

A part une finale de play-offs perdue en 2009 - 2010, Nottingham semble s'installer durablement dans l'antichambre du football anglais. Même lorsqu'en 2017, le propriétaire de l'Olympiakos Evangelos Marinakis décide de racheter les pensionnaires du City Ground.

17e la saison dernière, Forest termine le championnat à la 4e place et composte son ticket pour les play-offs à l'issue de la dernière journée. Vainqueurs de Sheffield au terme d'un duel ultra-serré, les hommes de Steve Cooper sortent Huddersfield et sont, enfin, de retour !

"Comme je l'ai dit il y a cinq ans, nous devions ramener Nottingham Forest là où était sa place. Mais maintenant nous voulons plus. Maintenant que nous retrouvons la Premier League, nous voulons être aussi haut que possible" , expliquait Marinakis après cette accession. L'histoire hors du commun du club porte en tout cas à espérer un nouveau tour de force aussi rapide que l'attente de retrouver les sommets a été longue...