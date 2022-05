Relégué en Ligue 2, Saint-Etienne va devoir reconstruire pour repartir sur de bonnes bases

Les Verts disent au revoir à la Ligue 1 et devront se poser les bonnes questions.

Saint-Etienne y a cru. Lanterne rouge à la mi-saison, les Verts ont recruté des joueurs expérimentés (l'ancien joueur du Standard Eliaquim Mangala, le gardien Paul Bernardoni,...) ainsi que le coach Pascal Dupraz, spécialisé dans les maintiens inespérés. Après des victoires contre Angers, Montpellier, Clermont puis Metz, Saint-Etienne est retombé dans ses travers et n'a remporté qu'une victoire entre la 28e et la 38e journée. Jusqu'à la 79e minute de la dernière journée, Saint-Etienne était relegué, jusqu'à ce que Romain Hamouma sauve les siens en égalisant face à Nantes et envoie Metz en Ligue 2.

"On était en Ligue 2 avant le match. On a été en Ligue 2 une bonne partie du match et maintenant, on est en Ligue 1 et demie comme Auxerre. L’un retournera en Ligue 2 et l’autre montera en Ligue 1", avait déclaré Dupraz. La suite tournera en défaveur de ses hommes, qui gâcheront un avantage d'un but au match retour et verront l'ancien du Standard Birama Touré - on ne vous en tiendra pas rigueur s'il ne vous dit rien, il n'a joué que 3 matchs avec les Rouches - replacer Auxerre en Ligue 1 après 10 ans d'absence. Une descente accueillie avec beaucoup de frustration et de véhémence de la part des supporters présents à Geoffroy - Guichard, qui ont envahi en nombre le terrain et balancé des fumigènes en direction des joueurs.

Ainsi, Sainté retrouve la Ligue 2, près de 20 ans après. Un tremblement de terre pour le co-recordman de titres de champion de France (10, ex-aequo avec le PSG). Si les belles années du club, où il roulait sur la Ligue 1 et disputait les compétitions européennes (avec une finale de Coupe des clubs champions en 1976) sont loin, de bons résultats avaient été réalisés sous Galtier. On se rappelle notamment de l'Europa League 2016-2017, où les Stéphanois étaient sortis premiers de leur groupe composé notamment d'Anderlecht, avant de chuter en 16e face à ManU, futur tombeur des Mauves en quarts puis de l'Ajax en finale.

Mais, et on l'a vu à Lille cette saison, le départ de Galtier a fait mal. Pas lors de la première saison, où les Verts réalisent une saison de très haut niveau et terminent 4e, mais bien lors des exercices suivants, avec des 17e puis 11e positions en Ligue 1.

Ainsi, il va falloir réfléchir à comment remonter le plus vite possible, et ne plus répéter les mêmes erreurs par le suite. Le club a toujours été habitué à voir exploser des joueurs de grand talent en ses rangs (Aubameyang, Zouma, Saliba, Fofana,...), et ces derniers sont peut-être partis trop tôt. Formation de Ligue 1 qui a donné le plus leur chance aux joueurs formés au club cette saison, l'ASSE devra une nouvelle fois se reposer sur ses jeunes pour espérer redorer son blason. On attend que les nouveaux Ruffier, Janot, Perrin etc, véritables idoles du club, se dévoilent.

En parlant de joueurs, certains tels que Khazri, Bernardoni, Boudebouz, Bouanga, Nordin, ou les pépites Green, Aouchiche ou Gourna-Douath (évalué à 10 millions) pourraient bien être tentés d'aller voir ailleurs. Le grand chantier a en tout cas commencé sur le banc, avec le départ de Pascal Dupraz plus que pressenti.

Les actionnaires, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, semblent avoir compris qu'un changement était nécessaire, puisqu'ils ont communiqué après la relégation qu'"une nouvelle importante concernant l’avenir du club" et leur allait être annoncée. "Une page essentielle de notre vie se tournera mais nous plaçons au-dessus de tout l’institution ASSE qui retrouvera très vite, nous en sommes convaincus, le chemin de l’élite", a poursuit le communiqué. C'est tout le mal qu'on souhaite aux Stéphanois...