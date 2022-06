Le président du RFC Seraing, Mario Franchi, démissionne

Une page se tourne au RFC Seraing.

Après neuf années passées à la tête du RFC Seraing, Mario Franchi a démissionné lors du dernier conseil d'administration. Le club sérésien nomme Marc Sombreffe en tant qu'administrateur, lit-on dans le communiqué publié. Un poste que l'intéressé avait déjà occupé par le passé.

Lisez le communiqué complet ci-dessous :

Prenant acte de la démission de Monsieur Mario FRANCHI de son poste de président du RFC SERAING, le conseil d’administration a décidé de coopter Monsieur Marc SOMBREFFE en tant qu’administrateur.

Monsieur Marc SOMBREFFE connaît parfaitement les rouages du club et son environnement.

Il a déjà été président du RFC SERAING et a accepté d’occuper à nouveau les fonctions de président, dans un esprit de continuité, avec des objectifs clairs :

– consolider le club au sommet de la pyramide du football belge,

– cultiver et enrichir la relation avec le FC Metz, actionnaire majoritaire du club,

– travailler de concert avec l’Académie Jules Bocande pour offrir aux jeunes de Seraing et environs les meilleures conditions de pratique du football, tout en donnant accès à l’élite pour les plus talentueux,

– collaborer avec la Ville de Seraing, en particulier pour tous les aspects liés aux infrastructures et à l’organisation des rencontres,

Le conseil d’administration remercie Monsieur Mario FRANCHI pour les neuf années passées à la tête du club, pour son investissement personnel permanent, pour avoir hissé le club au sommet du football belge, pour l’y avoir maintenu.

C’est un remarquable résultat, qui lui vaut l’estime de tout le club, dans lequel il continuera évidemment à être chez lui.

Après sa prise de fonction, Monsieur Marc SOMBREFFE et le conseil d’administration organiseront un point-presse, afin de faire un point de la situation.