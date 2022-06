Officiel : Malines tient le successeur de Wouter Vrancken

C'était dans les tuyaux de puis plusieurs jours, c'est désormais officiel ce mercredi après-midi.

Danny Buijs (39 ans) est le nouvel entraîneur du KV Malines et succède ainsi à Wouter Vrancken. Le technicien néerlandais, qui arrive en provenance de Groningen, a paraphé un contrat à durée indéterminée. "Nous sommes heureux de nous être retrouvés rapidement", déclare le directeur sportif de KVM, Tom Caluwé. "Danny a le profil que nous recherchions. Il est jeune, ambitieux et a de l'expérience. Il a montré au FC Groningen qu'il pouvait travailler sur le long terme. Notre première rencontre s'est immédiatement bien passée. Sa personnalité et sa perception conviendront au KV Malines", peut-on lire dans le communiqué malinois.

Danny Buijs lui-même est également heureux de son nouveau défi en jaune et rouge et en même temps toujours proche de sa famille. "Après huit ans aux Pays-Bas, je voulais vraiment commencer une aventure à l'étranger et rester près de mes trois enfants. J'ai eu des contacts avec un certain nombre de clubs, mais j'ai immédiatement eu un bon feeling ici. J'ai parlé à la direction, j'ai regardé les matchs contre Gand et Genk et j'ai vu l'expérience dans les tribunes. Cette réaction après la défaite 1-2 contre Gand, c'était phénoménal. Je vais faire tout ce que je peux pour maintenir l'interaction et l'atmosphère avec le public."

Buijs travaillera avec les entraîneurs adjoints Fred Vanderbiest et Steven Defour ainsi que l'entraîneur des gardiens de but Stef Pauwels. Le staff sera complété dans les semaines à venir.

Malines effectuera les tests médicaux le 16 juin avant de reprendre le chemin des entraînements le 20 juin.