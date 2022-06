La Gantoise lorgne sur un ancien du Bayern

Les Buffalos sont à la recherche de sang neuf et voudraient recruter un profil créatif.

Même si l'attaque des Buffalos n'a pas posé problème cette saison, avec un Tissoudali en feu et un Depoitre qui s'est mis en évidence - on ne peut pas en dire autant de Lemajic, La Gantoise a trop dépendu des montées incessantes de ses pistons, Samoise et Castro-Montes. Les dirigeants gantois seraient alors à la recherche d'un nouveau profil, capable d'évoluer tant en milieu offensif que sur l'aile. Selon le Nieuwsblad, il s'agirait de Milos Pantovic (25 ans). Il évoluait avec Bochum, avec qui il a disputé 32 matchs et inscrit 8 buts cette saison. Il est en fin de contrat en juin prochain avec l'écurie de Bundesliga et la bande à Louwagie aimerait bien en profiter. Les Buffalos pourraient en effet se targuer de signer un ancien du Bayern de Munich, avec qui il a joué plus de 90 matchs en équipe réserve et compte une apparition avec les A, sous Guardiola.