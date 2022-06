Amadou Onana pense-t-il à un transfert ? "Reconnaissant envers Lille"

Amadou Onana est devenu Diable Rouge au terme de sa première saison à Lille. Pourtant, le médian n'était pas un titulaire indiscutable, et aurait apprécié plus de temps de jeu. Que va-t-il faire cet été ?

Amadou Onana a disputé 42 matchs cette saison. Un sacré total pour un jeune homme de 20 ans découvrant un grand championnat après une saison en 2.Bundesliga. Mais le néo-Diable n'était pas souvent titulaire, et même parfois utilisé un peu au gré des besoins de son coach Jocelyn Gourvennec. Il ne cache pas son envie de faire plus. "Bien sûr que ça ne me suffit pas. Je suis ambitieux et comme tout le monde, je veux jouer le plus possible", confessait-il en conférence de presse.

Mais pas question de dénigrer le LOSC pour autant. "Je suis reconnaissant envers Lille. C'est le club qui m'a donné ma chance au plus haut niveau, m'a montré aux yeux du grand public et c'est tout de même grâce à eux que je suis là, en guise de cerise sur le gâteau", relativise Onana. "Actuellement, c'est tout ce qui compte pour moi : cette trêve internationale, mes débuts en sélection. Monaco ? Je ne sais rien du tout à ce sujet. Quoi que l'avenir me réserve, j'aviserai en temps voulu".