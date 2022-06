Montpellier : un cadre prolonge

L'international français reste au club de l'Hérault.

Arrivé de Nîmes en 2019, le milieu de terrain Téji Savanier a décidé de prolonger à Montpellier. Le MHSC garde un élément très important, auteur encore d'une grosse saison avec 9 buts et 7 assists.

Le capitaine a ainsi tourné le dos a plusieurs écuries (OL, Nice, Fiorentina, la MLS,...) et a prolongé jusqu'en 2026.

"Beaucoup de choses se sont dites sur les réseaux sociaux mais voilà : aujourd’hui je suis là, je suis bien au Montpellier Hérault jusqu’en 2026 et je suis très content de le dire ! C’est un rêve pour moi d’être capitaine dans mon club, dans ma ville et c’est encore plus vrai avec un Président comme Laurent Nicollin. Je suis fier d’être aussi son capitaine", a réagi Savanier.