Leander Dendoncker, le pari presque complètement réussi de Martinez

C'était la seule vraie surprise de la composition d'équipe : la présence de Leander Dendoncker, côté droit de la défense à trois. Pari réussi.

Tout avait été dit au sujet de la défense de la Belgique après l'humiliation subie contre les Pays-Bas. Il aurait fallu tout changer, pour beaucoup, y compris pour certains au sein de notre rédaction. Roberto Martinez ne l'entendait pas de cette oreille : Vertonghen et Alderweireld ont reçu un signal fort en restant dans le onze. Ils n'ont pas démérité cette fois.

Le troisième homme, cependant, devait changer. Dedryck Boyata était passé à côté, c'est un fait. Mais les noms cités pour le remplacer étaient souvent ceux d'Arthur Theate ou même Wout Faes, voire Timothy Castagne placé alors côté droit. Jamais ou presque ne revenait le nom de Leander Dendoncker.

Une erreur, mais...

Le milieu de terrain de Wolverhampton, polyvalent, a accepté son rôle sans rechigner. Bien placé, tranchant à l'interception, il a couvert quelques manquements de Castagne, est resté très calme sous pression. Sur un ballon dans le dos, il a magnifiquement repris un certain Robert Lewandowski. Balle au pied, il a évité la panique.

Seul bémol en première période : suivant un peu trop Piotr Zielinski, il se fait avoir, et Lewandowski en profite. Le but est beau. Carrasco, qui couvre le hors-jeu, partage le blâme. La première période de Dendoncker reste satisfaisante.

Puis il y aura cette seconde : le festival collectif et offensif a naturellement écarté un peu le danger de la zone de Dendoncker. Est-il mieux qu'une solution "de fortune" ? C'est bien possible, car Martinez l'a fait savoir, il considère ces matchs comme une préparation pour le Mondial. Ce qu'il tente aujourd'hui, c'est parce qu'il pense pouvoir s'en servir dans 6 mois. Tout simplement. Par moments, Leander manque de certains réflexes - un marquage à la culotte tel le milieu de terrain qu'il est peut lui jouer des tours. Mais quand on le voit envoyer un pétard de l'extérieur du rectangle comme aucun défenseur n'ose plus vraiment le faire en sélection, on se dit qu'il amène un profil intéressant. Pari gagné.