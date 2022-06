Roméo Lavia, flatté des compliments de KDB : "Je ne m'y attendais pas"

Lors de la récente KDB Cup à Drongen, Kevin De Bruyne a dit tout le bien qu'il pensait de Roméo Lavia, le prodige de Manchester City. Le jeune belge s'est dit flatté de ces propos.

Roméo Lavia fait jusqu'ici le bonheur de l'équipe réserve de Manchester City. À 18 ans, il avait été élu joueur de l'année la saison passée, et a encore été champion avec les U23 des Skyblue cette saison. La prochaine étape est l'équipe A, et il semble prêt pour la franchir. Kevin De Bruyne, de passe dans son Drongen natal pour la KDB Cup, s'est dit très enthousiaste concernant son jeune compatriote.

Lavia, lors d'une activité de sponsoring pour la marque de déodorants Sure, s'est dit ravi de ces compliments. "C'est un sacré message. Je ne m'y attendais pas du tout donc ça fait plaisir d'entendre ça de la part de l'un des meilleurs milieux du monde et de Belgique. C'est toujours fou de voir à quel point ces joueurs voient le jeu plus vite que nous, les jeunes. C'est un peu effrayant", explique Roméo Lavia, dans des propos relayés par le Manchester Evening News.