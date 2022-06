Valence sur le point de réaliser un nouveau gros coup sur le mercato ?

Valence veut retrouver les sommets.

Après avoir officialisé la venue de Gennaro Gattuso en tant qu'entraîneur, Valence a le vent en poupe. Le propriétaire du club, Peter Lim, voudrait que le mouvement au sein du board se poursuive afin d'apporter un vent de renouveau.

Selon la presse espagnole et Super Deporte, Lim s'intéresserait de très près à Leonardo, limogé dernièrement de son poste de directeur du football au PSG. Le Brésilien aurait une très bonne relation avec Gattuso, qu'il a côtoyé du côté de l'AC Milan. Le fait qu'il a été footballeur entre 1991 et 1993 au club serait également un atout. Selon le média espagnol, cette semaine sera décisive et pourrait voir Leonardo débarquer en Espagne. A suivre...