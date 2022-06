La Bundesliga révèle son calendrier pour la saison 2022-2023

Les championnats européens révèlent leurs calendriers les uns après les autres. Au tour de la Bundesliga de dévoiler son programme.

La Bundesliga a dévoilé son calendrier pour la saison 2022-2023. Celle-ci reprendra le 6 août avec un duel entre l'Eintracht Francfort et le champion sortant, le Bayern Munich. La saison débutera également avec un derby de Berlin entre l'Union et le Hertha, ainsi qu'un choc de la Ruhr entre le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen. Schalke 04 fêtera son retour en BuLi par un déplacement à Cologne.

Pour le premier "Klassieker" de la saison entre le Bayern et le Borussia, il faudra attendre la 9e journée de Bundesliga, en octobre prochain.

