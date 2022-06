Le RSC Anderlecht met en place sa nouvelle plate-forme de streaming, Mauve TV

Le RSCA va offrir à ses supporters une plateforme vidéo intitulée "Mauve TV", qui mettra à leur disposition des interviews exclusives, des documentaires et des matchs en direct.

Mauve TV est une nouvelle plateforme de streaming mise en place par le RSC Anderlecht et qui offrira aux supporters anderlechtois un accès illimité à énormément de contenu. Du contenu gratuit, mais aussi, pour 25 ou 55 euros par an, l'intégralité des matchs de jeunes, matchs féminins et matchs amicaux de l'équipe A, des documentaires et interviews exclusives et des vidéos d'archives.

Les supporters pourront également y retrouver l'intégralité des deux saisons de "MAUVE", le documentaire suivant au quotidien le RSC Anderlecht depuis la saison passée et l'arrivée de Vincent Kompany.