Les éloges de Francesco Totti envers Mourinho et Ibrahimovic : "Il faut des champions pour y arriver"

La légende de l'AS Rome a loué José Mourinho et Zlatan Ibrahimovic.

Libre au terme de son contrat à Manchester United, Nemanja Matic (33 ans) a rejoint l'AS Rome, vainqueur de la Conference League.

Le Serbe retrouve José Mourinho pour la troisième fois, après leur collaboration à Chelsea puis à Old Trafford. Un transfert salué par Francesco Totti : "La Roma doit maintenant se concentrer sur un retour en Ligue des champions et pour y arriver, il faut des champions", a déclaré l'icône au micro de Sky Sport Italia.

Lors de la même interview, l'ancien numéro dix romain a également évoqué Zlatan Ibrahimovic, qui a fait son retour en fin de saison malgré une lourde blessure et qui doit désormais passer par la case opération.

Et malgré les sept mois d'absence prévues (revalidation), le joueur âgé de 40 ans devrait prolonger son contrat avec l'AC Milan : "J'aurais probablement déjà abandonné à cet âge si j'avais été hors service pendant six ou sept mois. Mais nous connaissons tous le caractère de Zlatan. C'est quelqu'un qui n'abandonne jamais et qui se donne à fond. Je suis sûr que, quelle que soit sa décision finale concernant son avenir, il fera le bon choix", termine Totti.