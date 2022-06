Et si Ronaldo quittait Manchester United mais restait en Premier League?

Ce serait un transfert retentissant !

Alors que la rumeur Bayern Munich a pris du plomb dans l'aile, voilà qu'une nouvelle porte s'ouvre pour Cristiano Ronaldo (37 ans, 30 matchs et 18 buts en Premier League cette saison). Sceptique quant à la compétitivité de Manchester United la saison prochaine, l'attaquant se montrerait ouvert à un départ et Chelsea serait entré dans la danse ! Ce samedi, le média The Athletic révèle en effet que le nouveau patron des Blues, Todd Boehly, a rencontré l'agent du Red Devil, Jorge Mendes, la semaine passée au Portugal, et qu'il a bien été question de l'avenir du quintuple Ballon d'Or.

Comme le club londonien cherche un attaquant afin de pallier le départ imminent de Romelu Lukaku à l'Inter Milan, cette rumeur est crédible. En revanche, il est trop tôt pour affirmer que CR7 souhaite effectivement quitter MU et, à l'heure actuelle, Chelsea semble surtout foncer sur Raheem Sterling pour renforcer son attaque.

The Telegraph expliquait ce samedi que l'entraîneur londonien Thomas Tuchel a personnellement contacté l'Anglais, que Manchester City pourrait vendre cet été à un an du terme de son contrat.