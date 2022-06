Anthony Limbombe évoque son passage difficile en France : "C'est une mentalité complètement différente"

Le Belge tentera de se relancer aux Pays-Bas.

Anthony Limbombe jouera la saison prochaine au Almere City FC, un club de deuxième division néerlandaise.

Pour le Belge, il s'agira de se relancer et de retrouver le plaisir de jouer au terme de près de trois années compliquées.

En 2018, le FC Nantes achetait Limbombe au Club de Bruges pour huit millions d'euros : "Les supporters m'ont vraiment vu comme l'homme des huit millions. Mais je suis un garçon introverti et j'ai besoin d'amour pour me sentir bien et pour être performant. Chaque fois qu'une action échouait ou qu'une occasion était manquée, on faisait immédiatement le lien avec la somme de mon transfert", a confié le joueur à VI (Voetbal International).

Les supporters ont été très critiques à son égard : "C'est une différence culturelle avec la Belgique et les Pays-Bas. Là-bas, nous donnerions beaucoup d'amour à un joueur de huit millions. Dans un grand pays comme la France, il y a plus une attitude de que va-t-il montrer pour ce prix élevé ? Lionel Messi et Neymar sont sifflés. C'est une mentalité complètement différente. Je me suis senti un peu incompris."

Ce n'est pas la première fois que Limbombe joue aux Pays-Bas, puisqu'il a déjà porté les couleurs du NEC Nijmegen.