Karel Geraerts s'exprime sur le dossier Nielsen : "Il ne jouera pas de matchs de préparation"

L'affaire Nielsen bat son plein à l'Union : le joueur veut partir, le club ne veut pas le laisser filer à n'importe quel prix. Classique, mais voilà qui perturbe le début de préparation unioniste.

Ce mardi, l'Union Saint-Gilloise disputait son premier match de préparation. Une victoire encourageante chez les amateurs de Rebecq (1-3), mais qui aura eu lieu sans l'un des atouts maîtres de la saison passée : Casper Nielsen. Le Danois est en conflit avec son club : Mogi Bayat a été mêlé aux transactions concernant en départ, ce qui a fait capoter le deal avec Bruges et complique le transfert pourtant promis au joueur. Après la rencontre, Karel Geraerts a tenté de calmer le jeu.

Dans des propos relayés par le Nieuwsblad, il explique clairement la situation : "Casper s'entraîne avec nous au jour le jour de manière très pro. Il est en forme. Nous parlons tous les jours et c'est moi qui souhaitais qu'il s'entraîne avec le groupe, aussi pour lui-même, afin de travailler pour préparer son avenir. Casper est très professionnel. Mais il a été convenu qu'il ne joue pas les matchs amicaux et ça me convient", affirme l'entraîneur de l'USG. Un départ semble donc inévitable.

"Je comprends qu'il veuille passer un cap, mais il faut que tout le monde s'en sorte bien. Je comprends aussi le point de vue de l'Union qui ne souhaite pas laisser filer son meilleur joueur", reconnaît Geraerts. "Ce ne serait le cas dans aucun autre club".