Officiel: Mo Salah prolonge à Liverpool

Après le départ de Sadio Mané au Bayern Munich, les supporters de Liverpool peuvent être rassurés : Mohamed Salah (30 ans, 51 matchs et 31 buts toutes compétitions pour la saison 2021-2022) ne quittera pas lui aussi les Reds cet été.

Alors qu'il ne possédait plus qu'un an de contrat sur les bords de la Mersey, l'attaquant égyptien ne parvenait pas à s'entendre avec sa direction depuis plusieurs mois sur une prolongation de son bail. Ce vendredi, le Pharaon a finalement signé un nouveau contrat "longue durée" avec le 2e de la dernière saison de Premier League. Une très bonne nouvelle pour les Scousers !

We’re delighted to announce that @MoSalah has signed a new long-term contract with the Reds! ❤️#SalahStays