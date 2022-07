Ozornwafor vers un départ en prêt?

Il va prendre la direction de la France.

D'après L'Avenir, Valentine Ozornwafor n'était pas présent lors de la rencontre amicale entre Charleroi et Seraing de ce vendredi et pour cause : il devrait quitter le Sporting dans les prochains jours.

Le défenseur, qui appartient aux Zèbres depuis la levée de son option, va être prêté à Sochaux. Il continuera donc cette saison en Ligue 2. Le défenseur nigérian a disputé 17 rencontres pour Charleroi la saison dernière, toutes compétitions confondues.