Erik ten Hag est clair concernant l'avenir de Cristiano Ronaldo !

Partira, partira pas ? Cristiano Ronaldo aurait réclamé son bon de sortie, mais Manchester United ne l'entend pas de cette oreille.

Erik ten Hag est arrivé à Manchester United pour reconstruire, et semblait sur le point de devoir le faire sans son buteur vedette. Cristiano Ronaldo, lassé, aurait en effet demandé son bon de sortie. Et l'absence du Portugais lors de la tournée estivale de ManU en Australie et en Thaïlande semblait confirmer cette théorie. Officiellement, CR7 est absent pour "raisons familiales", mais c'est un secret de polichinelle : son agent lui cherche une éventuelle porte de sortie.

Pas question, pour ten Hag. "J'ai eu un très bon échange avec Cristiano à mon arrivée. Il n'est pas à vendre et sera avec nous au début de la saison 2022-2023", affirme l'entraîneur des Red Devils en conférence de presse. Alors, vraie information ou optimisme de façade ? Affaire à suivre.