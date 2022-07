Joueur africain de l'année: les nominés sont connus

Il y a un grand favori, mais une surprise pourrait être possible.

Ils étaient 30, il n'en reste plus que dix. Ce lundi, la Confédération Africaine de Football (CAF) a dévoilé la liste des 10 footballeurs en lice pour le titre de meilleur joueur de l'année 2022. Vainqueur de la CAN, dont il a terminé meilleur joueur, qualifié pour le Mondial au Qatar et très performant avec Liverpool, Sadio Mané fait office de grand favori.

Le Sénégalais devra toutefois se méfier de son ex-partenaire chez les Reds, Mohamed Salah, qui a terminé co-meilleur buteur, meilleur passeur et meilleur joueur de Premier League. Réponse le 21 juillet à Rabat.

Les 10 nommés pour le titre de joueur africain de l'année :

- Riyad Mahrez (Algérie/Manchester City)

- Karl Toko Ekambi (Cameroun/Lyon)

- Vincent Aboubacar (Cameroun/Al Nassr)

- Sébastien Haller (Côte d'Ivoire/Dortmund)

- Mohamed Salah (Égypte/Liverpool)

- Naby Keita (Guinée/Liverpool)

- Achraf Hakimi (Maroc/Paris SG)

- Édouard Mendy (Sénégal/Chelsea)

- Kalidou Koulibaly (Sénégal/Naples)

- Sadio Mané (Sénégal/Bayern)